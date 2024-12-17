مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تتوقع عودة مليون لاجئ سوري لبلدهم

أعلنت مسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن نحو مليون لاجئ سوري من المتوقع أن يعودوا إلى بلدهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، داعية الدول للامتناع عن إعادتهم قسرا.



وقالت ريما جاموس إمسيس مديرة المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نتوقع الآن أن نرى كما نأمل عودة حوالي مليون سوري بين يناير ويونيو من العام المقبل، لذلك شاركنا هذه الخطة مع المانحين، وطلبنا دعمهم".



وأضافت أن الآلاف فروا من سوريا هذا الشهر مع سيطرة قوات المعارضة على السلطة والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، بينما عاد الآلاف أيضا إلى البلاد معظمهم من تركيا ولبنان والأردن.