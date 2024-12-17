فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة في سوريا منذ إطاحة بشار الأسد.



وصرّحت بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة "علينا الآن تكثيف تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى"، معتبرة أيضا أن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه "لا يمكنهم السماح بعودة" تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

كما أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تركيا تمويلا إضافيا بقيمة مليار يورو مخصصا لرعاية شؤون اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم.



وصرحت: "مليار يورو إضافية لعام 2024 في الطريق"، موضحة أن ذلك المبلغ "سيساهم في إدارة الهجرة والحدود، والعودة الطوعية للاجئين السوريين".