رئيس الحكومة السورية الانتقالية: استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة بشأن الأموال التي سرقت

أكد رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير إن الحكومة تواجه تحديات كبيرة جراء تسلمها إرثا ثقيلا جدا من النظام.وقال البشير في حوار مع قناة الجزيرة: "استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن الأموال التي سرقها بشار الأسد ومنظومة الفساد".ودعا البشير السوريين المهاجرين في الخارج الى العودة إلى بلدهم وإعادة الاستثمار والمشاركة في بناء سوريا الجديدة.وأكّد البشير على أن الهدف الأول للحكومة كان تحقيق الأمان وعدم حدوث فوضى بعد سقوط نظام الأسد.وقال: "نهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أموال الناس وممتلكاتهم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات".