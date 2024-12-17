خامنئي: تصوّر أميركا والكيان الصهيوني بشأن انتهاء المقاومة تصوّر خاطئ

أكد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، أن "تصوّرَ أميركا والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم بشأن انتهاء المقاومة، هو تصوّر خاطئ تمامًا".



وقال خامنئي: "الكيان الصهيوني يسعى لتطويق حزب الله والقضاء عليه عبر ما تم فعله في سورية ، لكن الصهاينة والولايات المتحدة وكل من يقف إلى جانبهم مخطئون في اعتقادهم بأن المقاومة انتهت في المنطقة ومن سيتم القضاء عليه فعليا هو الكيان الإسرائيلي".



واعتبر قائد الثورة الاسلامية "ان الإجراءات الخفية والحرب الناعمة التي يشنها الأعداء للانحراف عن القيم وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالمرأة من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلمين الاهتمام بها، مؤكدا على أن العدو ليس خاملا ، بل منشغلا بالتخطيط والتصميم."



وأكد على أن مسيرة شهداء المقاومة مستمرة وأن أهل غزة ولبنان صامدون ويقاومون ضد اعتداءات الصهاينة اليومية.



وقال:" إن روح الامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله حية، وروح رئيس حركة حماس يحيى السنوار حية، وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسديا فقط لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر".