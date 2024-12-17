بعثة فرنسية التقت بممثلين عن السلطات الانتقالية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية الموفدة إلى دمشق التقت بممثلين عينتهم السلطات الانتقالية السورية، مشيرة الى أنها دعتهم إلى الالتزام بعدم إقصاء أحد في عملية الانتقال السياسي.



وقالت وزارة الخارجية إن باريس ستكون مهتمة بقضايا الأمن الجماعي، خصوصا مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى.