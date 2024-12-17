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السعودية استخرجت الليثيوم من مياه الآبار النفطية
أخبار دولية
2024-12-17 | 08:49
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السعودية استخرجت الليثيوم من مياه الآبار النفطية
أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي اليوم، أن المملكة نجحت في استخراج الليثيوم من عينات محلول ملحي من حقول شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو وتخطط لإطلاق برنامج تجاري تجريبي للاستخراج المباشر قريبا.
وقال خالد المديفر لرويترز إن شركة ليثيوم إنفينيتي، المعروفة أيضا باسم ليهتيك، وهي شركة ناشئة أطلقتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ستقود مشروع الاستخراج بالتعاون مع أرامكو وشركة التعدين العربية السعودية (معادن).
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السعودية
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