قناة القاهرة الإخبارية: مصدر مصري ينفي تقارير عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء أن مصدرا مصريا مطلعا نفي ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.



وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إن نتنياهو سيتوجه إلى القاهرة‭ ‬اليوم لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.