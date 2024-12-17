كيربي: البيت الأبيض يعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق في غزة

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الثلاثاء في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وقال كيربي "نعتقد -وقال الإسرائيليون ذلك- أننا نقترب، ولا شك في ذلك، نحن نعتقد ذلك، لكننا نتحلى بالحذر أيضا في تفاؤلنا... وصلنا إلى مثل هذا الوضع من قبل ولم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية".