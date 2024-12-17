رئيس وزراء فرنسا الجديد يأمل في تشكيل حكومة جديدة قريبا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) الثلاثاء، أنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة.



وأطاح البرلمان بالحكومة السابقة بقيادة ميشيل بارنييه في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول بعد أن عجزت على الحصول على الدعم الكافي لإقرار ميزانية تستهدف تقليل العجز الكبير.