صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل... إليكم آخر المستجدات

ذكرت الزميلة آمال شحادة أن مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى توجه الأخير الى مصر.



وقالت: "هناك تقدم سريع ومهم وصفقة وقف النار وتبادل الأسرى بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى"، مشيرة الى أن الوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة.



وكشفت الزميلة آمال شحادة أن التطور السريع والجديد بالموضوع، بحسب إسرائيل، هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء".