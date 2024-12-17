متحدث: المفوضية الأوروبية لا تبحث تمديد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنها لا تجري محادثات لتمديد عقد، ينقضي أجله بنهاية الشهر، حتى يستمر تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.



وذكر المتحدث في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة "المفوضية ليست مهتمة على الإطلاق باستمرار نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا".



وتابع "لا تدعم المفوضية أي مناقشات بشأن تمديد العقد ولا أي حلول أخرى للحفاظ على نقل التدفقات ولا تشارك في أي نوع من المفاوضات بشأن الأمر".