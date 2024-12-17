الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المبعوث الأممي لسوريا يحذّر: النزاع لم ينته بعد

أخبار دولية
2024-12-17 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المبعوث الأممي لسوريا يحذّر: النزاع لم ينته بعد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المبعوث الأممي لسوريا يحذّر: النزاع لم ينته بعد

حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أن "النزاع لم ينته بعد" رغم مغادرة الرئيس السابق بشار الأسد، في إشارة إلى المواجهات بين الفصائل المدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد في الشمال.

وقال بيدرسن "وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثيا".

وذكر بيدرسن أيضا بأنه التقى القيادة السورية الحالية وجال في أقبية سجن صيدنايا و"غرف التعذيب والإعدام" التي أدارها حكم بشار الأسد.

ودعا إلى "دعم واسع" لسوريا لرفع العقوبات والسماح بإعمارها.

وقال بيدرسن إن "التحرّك الملموس من أجل انتقال سياسي شامل للجميع سيكون مفتاح ضمان حصول سوريا على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه".

وأضاف "هناك رغبة دولية واضحة في المشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن التعامل معها إلا بدعم واسع يشمل وضع حد للعقوبات والتحرك بشكل مناسب في ما يتعلق بالتعيينات وإعادة البناء بشكل كامل".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأممي

لسوريا

يحذّر:

النزاع

LBCI التالي
الجولاني لدبلوماسيين بريطانيين: رفع العقوبات "ضروري" لعودة اللاجئين السوريين
مسؤول لرويترز: فريق إسرائيلي في الدوحة لبحث القضايا المتبقية بشأن إتفاق الهدنة في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:29

المبعوث الأممي إلى سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية تعرض المدنيين لمخاطر أكبر وتقوض فرص الانتقال السياسي النظامي ويجب أن تتوقف

LBCI
آخر الأخبار
10:28

المبعوث الأممي إلى سوريا: الانتقال السياسي ضروري ومطلوب ويتطلب عملية جامعة لكل الأطياف السورية وعلينا ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وإلا فأخشى عودة عدم الاستقرار

LBCI
آخر الأخبار
10:28

المبعوث الأممي إلى سوريا: هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-15

المبعوث الأممي إلى سوريا: يجب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:17

القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون "أول المبادرين" لحل جناحنا العسكري والانضواء في الجيش

LBCI
أخبار دولية
14:45

قائد قوات سوريا الديموقراطية يقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني في شمال سوريا

LBCI
أخبار دولية
14:28

القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون أول المبادرين لحل جناحنا العسكري... ومناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة

LBCI
أخبار دولية
14:17

واشنطن تعرب عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:28

الخارجية الألمانية: مسؤول ألماني كبير يجري محادثات مع قادة الإدارة الجديدة في دمشق ويناقش المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان ومستقبل سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-15

السفير المصري للـLBCI: دعوة الرئيس نبيه بري لنا لحضور جلسة انتخاب الرئيس اشارة الى أن هناك جدّية وهناك رغبة للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:54

الصادق للـLBCI: لم يستطع حزب الله حتى دفع ثمن الردم وقد قامت بذلك الدولة واعادة الاعمار ستقوم به الدولة ايضًا

LBCI
أخبار لبنان
11:35

المكاري: يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر فيها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي

LBCI
رياضة
13:35

ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة

LBCI
أمن وقضاء
13:28

جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها

LBCI
أخبار دولية
13:18

خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:28

قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه

LBCI
خبر عاجل
11:38

البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"

LBCI
اقتصاد
02:10

انخفاض في اسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
09:56

آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء

LBCI
أخبار دولية
11:42

"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق

LBCI
صحف اليوم
00:44

اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
15:54

هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية

LBCI
أخبار لبنان
03:57

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More