نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: الجولاني "ذئب في ثوب حمل"

وصفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هسكل أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام الإسلامية التي تولت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بأنه "ذئب في ثوب حمل".وعرضت هسكل في مؤتمر صحافي مجموعة من الصور للجولاني تظهر انتماءه إلى الفصائل الإسلامية المتطرفة.وقالت "من المهم أن نتجنب الوقوع في محاولة تبييض صورة الجماعات الجهادية في سوريا. نحن نعرف من هم ونعرف حقيقتهم، حتى لو غيروا أسماءهم، نحن نفهم مدى خطورتهم على الغرب".وأضافت "هذه منظمات إرهابية وهذا (الجولاني) ذئب في ثوب حمل".قاتل الجولاني واسمه الحقيقي أحمد الشرع لصالح تنظيم القاعدة في العراق بعد غزو الولايات المتحدة في العام 2003.