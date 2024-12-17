الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالات الفدرالية الأميركية: المسيرات التي شوهدت في شمال شرق الولايات المتحدة لا تطرح "تهديدا" على الأمن القومي
أخبار دولية
2024-12-17 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الوكالات الفدرالية الأميركية: المسيرات التي شوهدت في شمال شرق الولايات المتحدة لا تطرح "تهديدا" على الأمن القومي
أكدت الوكالات الفدرالية الأميركية أن المسيرات التي شوهدت في شمال شرق الولايات المتحدة لا تطرح "تهديدا" على الأمن القومي أو العام، بعدما تسببت بحالة من الهلع.
وقالت الشرطة الفدرالية ووزارتا الأمن الداخلي والدفاع وإدارة الطيران الفدرالية (الهيئة الأميركية الناظمة للطيران) في بيان مشترك: "لم نرصد أي شيء غير عادي ولا نعتبر أن النشاط حتى الآن يطرح تهديدا على الأمن القومي أو السلامة العامة في المجال الجوي لولاية نيوجيرسي والولايات الشمالية الشرقية الأخرى".
وأضاف البيان: "بعد مراجعة البيانات والمعلومات التقنية التي قدمها المواطنون المعنيون بعناية، نرى أن المشاهدات حتى الآن تشمل مسيرات تجارية وأخرى يستخدمها هواة ومسيرات تابعة لقوات الأمن إضافة إلى طائرات شراعية ومروحيات ونجوم يعتقد عن طريق الخطأ أنها مسيرات".
وأثارت هذه الطائرات من دون طيار التي شوهدت منذ أسابيع في شمال شرق البلاد، قلقا في صفوف السكان من تورط أجنبي محتمل وأثارت اتهامات للحكومة الأميركية بالتستر على الموضوع.
ونفى مسؤولون أميركيون وجود تدخل أجنبي بما في ذلك مزاعم بأن المسيرات اطلقت من سفن إيرانية أو صينية.
أخبار دولية
المسيرات
الولايات المتحدة
التالي
الجولاني لدبلوماسيين بريطانيين: رفع العقوبات "ضروري" لعودة اللاجئين السوريين
مسؤول لرويترز: فريق إسرائيلي في الدوحة لبحث القضايا المتبقية بشأن إتفاق الهدنة في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:13
الولايات المتحدة: تمديد الهدنة في شمال سوريا بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية
أخبار دولية
14:13
الولايات المتحدة: تمديد الهدنة في شمال سوريا بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية
0
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسل أموال كورية شمالية بالإمارات
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسل أموال كورية شمالية بالإمارات
0
آخر الأخبار
2024-12-15
الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني على دعم الولايات المتحدة لحكومة مسؤولة يختارها الشعب تمثل السوريين
آخر الأخبار
2024-12-15
الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني على دعم الولايات المتحدة لحكومة مسؤولة يختارها الشعب تمثل السوريين
0
آخر الأخبار
2024-12-15
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية القانونية تجاه مجازر الاحتلال
آخر الأخبار
2024-12-15
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية القانونية تجاه مجازر الاحتلال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:17
القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون "أول المبادرين" لحل جناحنا العسكري والانضواء في الجيش
أخبار دولية
15:17
القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون "أول المبادرين" لحل جناحنا العسكري والانضواء في الجيش
0
أخبار دولية
14:45
قائد قوات سوريا الديموقراطية يقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني في شمال سوريا
أخبار دولية
14:45
قائد قوات سوريا الديموقراطية يقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني في شمال سوريا
0
أخبار دولية
14:28
القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون أول المبادرين لحل جناحنا العسكري... ومناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة
أخبار دولية
14:28
القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون أول المبادرين لحل جناحنا العسكري... ومناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة
0
أخبار دولية
14:17
واشنطن تعرب عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
14:17
واشنطن تعرب عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:28
الخارجية الألمانية: مسؤول ألماني كبير يجري محادثات مع قادة الإدارة الجديدة في دمشق ويناقش المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان ومستقبل سوريا
آخر الأخبار
11:28
الخارجية الألمانية: مسؤول ألماني كبير يجري محادثات مع قادة الإدارة الجديدة في دمشق ويناقش المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان ومستقبل سوريا
0
آخر الأخبار
2024-12-15
السفير المصري للـLBCI: دعوة الرئيس نبيه بري لنا لحضور جلسة انتخاب الرئيس اشارة الى أن هناك جدّية وهناك رغبة للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان
آخر الأخبار
2024-12-15
السفير المصري للـLBCI: دعوة الرئيس نبيه بري لنا لحضور جلسة انتخاب الرئيس اشارة الى أن هناك جدّية وهناك رغبة للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان
0
آخر الأخبار
14:54
الصادق للـLBCI: لم يستطع حزب الله حتى دفع ثمن الردم وقد قامت بذلك الدولة واعادة الاعمار ستقوم به الدولة ايضًا
آخر الأخبار
14:54
الصادق للـLBCI: لم يستطع حزب الله حتى دفع ثمن الردم وقد قامت بذلك الدولة واعادة الاعمار ستقوم به الدولة ايضًا
0
أخبار لبنان
11:35
المكاري: يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر فيها
أخبار لبنان
11:35
المكاري: يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر فيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:57
دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي
0
رياضة
13:35
ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي
رياضة
13:35
ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة
0
أمن وقضاء
13:28
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
أمن وقضاء
13:28
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
0
أخبار دولية
13:18
خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية
أخبار دولية
13:18
خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
2
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
3
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
5
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
6
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
7
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
8
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More