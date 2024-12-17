الوكالات الفدرالية الأميركية: المسيرات التي شوهدت في شمال شرق الولايات المتحدة لا تطرح "تهديدا" على الأمن القومي

أكدت الوكالات الفدرالية الأميركية أن المسيرات التي شوهدت في شمال شرق الولايات المتحدة لا تطرح "تهديدا" على الأمن القومي أو العام، بعدما تسببت بحالة من الهلع.



وقالت الشرطة الفدرالية ووزارتا الأمن الداخلي والدفاع وإدارة الطيران الفدرالية (الهيئة الأميركية الناظمة للطيران) في بيان مشترك: "لم نرصد أي شيء غير عادي ولا نعتبر أن النشاط حتى الآن يطرح تهديدا على الأمن القومي أو السلامة العامة في المجال الجوي لولاية نيوجيرسي والولايات الشمالية الشرقية الأخرى".



وأضاف البيان: "بعد مراجعة البيانات والمعلومات التقنية التي قدمها المواطنون المعنيون بعناية، نرى أن المشاهدات حتى الآن تشمل مسيرات تجارية وأخرى يستخدمها هواة ومسيرات تابعة لقوات الأمن إضافة إلى طائرات شراعية ومروحيات ونجوم يعتقد عن طريق الخطأ أنها مسيرات".



وأثارت هذه الطائرات من دون طيار التي شوهدت منذ أسابيع في شمال شرق البلاد، قلقا في صفوف السكان من تورط أجنبي محتمل وأثارت اتهامات للحكومة الأميركية بالتستر على الموضوع.



ونفى مسؤولون أميركيون وجود تدخل أجنبي بما في ذلك مزاعم بأن المسيرات اطلقت من سفن إيرانية أو صينية.