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نتانياهو يعقد اجتماعا أمنيا على جبل الشيخ الاستراتيجي في سوريا

أخبار دولية
2024-12-17 | 11:26
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نتانياهو يعقد اجتماعا أمنيا على جبل الشيخ الاستراتيجي في سوريا
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نتانياهو يعقد اجتماعا أمنيا على جبل الشيخ الاستراتيجي في سوريا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه عقد الثلاثاء اجتماعا أمنيا على ىسفح مرتفعات الجولان المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد أن سيطرت على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية. 
     
وأكد مكتب نتانياهوفي بيان أن" نتانياهو أجرى تقييما أمنيا بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك)".
     
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتانياهو "لأول مرة قمة جبل الشيخ" منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في اعقاب الاطاحة بالرئيس بشار الاسد.
     

أخبار دولية

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