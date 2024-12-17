أوكرانيا: كشفنا 12 عميلا يتجسسون لصالح روسيا

أعلن جهاز الأمن الأوكراني (إس.بي.يو) اليوم، أنه كشف 12 عميلا يتجسسون لصالح روسيا لرصد مواقع مقاتلات إف-16 وأنظمة الدفاع الجوي في أنحاء أوكرانيا.



وقال الجهاز في بيان على تيليغرام إنه اعتقل المنظم وأربعة من شركائه الرئيسيين للاشتباه في ضلوعهم في خيانة ونقل معلومات عن مواقع الجيش الأوكراني.



وعمل أعضاء الشبكة منفردين لرصد المطارات العسكرية ومواقع الدفاع الجوي في خمس مناطق في جنوب وشمال شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى عناوين الشركات العاملة في مجال الحرب الإلكترونية.



وتلقت أوكرانيا الدفعة الأولى التي طال انتظارها من طائرات إف-16 في الصيف، ونشرتها لتنفيذ عمليات داخل أوكرانيا تتضمن الدفاع الجوي ضد الهجمات الجوية الروسية واسعة النطاق.



وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الشبكة ضمت بعض "الفارين الذين تركوا وحدات القوات المسلحة من دون إذن وجندتهم المخابرات الروسية أثناء اختبائهم من العدالة".



وأشار الى أن أعضاء الشبكة استخدموا معارف لهم على الخطوط الأمامية في الجيش الأوكراني كشفوا لهم عن معلومات من دون أن يعرفوا كيف سيتم استخدامها.



وأوضح أن أعضاء الشبكة اضطلعوا بعمليات استطلاع بالقرب من الأهداف المحتملة قبل أن ينقلوا المعلومات إلى زعيم المجموعة الذي نقلها بدوره إلى مشرف في المخابرات العسكرية الروسية.



وقال الجهاز إنه "حيَّد" شبكة العملاء، وإن العمل مستمر لمحاسبة أعضائها الآخرين. وقد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة.



وكان مصدر في جهاز الأمن الأوكراني قد قال لرويترز إن الجهاز كان وراء اغتيال جنرال روسي كبير في موسكو اليوم الثلاثاء اتهمته كييف بالمسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية ضد قواتها.