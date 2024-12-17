مسؤول أميركي: واشنطن "لم تكن على علم" ولم تدعم قتل المسؤول في الجيش الروسي

أكد مسؤول أميركي الثلاثاء أن واشنطن لم تكن على علم مسبق بالتفجير الأوكراني الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ولا تدعم هذا النوع من العمليات.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالعملية ولا ندعم أو نسهل هذا النوع من الأنشطة".