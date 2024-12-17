خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية

أميركا تتهم رجلين على صلة بإيران في مقتل 3 عسكريين أميركيين بالأردن

أميركا تتهم رجلين على صلة بإيران في مقتل 3 عسكريين أميركيين بالأردن

الجولاني خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا: لعقد اجتماعي بين الدولة وكل الطوائف