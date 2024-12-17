روسيا تتهم حلفاء كييف بـ"التواطؤ" في عملية اغتيال المسؤول في الجيش في موسكو

انتقدت روسيا الثلاثاء حلفاء أوكرانيا حيال ما اعتبرتها ردود فعل غير كافية على اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف، في هجوم أعلنت كييف مسؤوليتها عنه.



واتّهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب في منشور على تلغرام بـ"الموافقة على جرائم الحرب التي يرتكبها مقاتلو نظام كييف" واتّهمت "كل أولئك الذين يرحبون بالهجمات الإرهابية أو يسكتون عنها بشكل متعمد، بالتواطؤ".