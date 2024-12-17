واشنطن تعرب عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

أعربت الولايات المتحدة عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى خيبات الأمل السابقة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين: "أرى أن التفاؤل الحذر هو طريقة منصفة لوصف الوضع، رغم أن الواقعية تخفف منه كثيرا".