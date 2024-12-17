الولايات المتحدة: تمديد الهدنة في شمال سوريا بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن حول مدينة منبج في شمال سوريا حتى نهاية هذا الأسبوع.



وأشار ميلر الى أن واشنطن توسطت في اتفاق وقف إطلاق نار مبدئي الأسبوع الماضي لكن سريانه انتهى، لافتا الى أن واشنطن ترغب في تمديد وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة.



وقال ميلر: "نواصل الانخراط مع قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بشأن مسار للمضي قدما"، مضيفا أنه ليس من مصلحة أي طرف تصاعد الصراع في سوريا. وتابع: "لا نريد أن نرى أي طرف يستغل الوضع غير المستقر الحالي لتعزيز مصالحه الخاصة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية السورية الأوسع".