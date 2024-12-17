القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون أول المبادرين لحل جناحنا العسكري... ومناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة

أكد القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أن بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل "الخطوة المقبلة" بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.



وقال أبو قصرة في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مدينة اللاذقية الساحلية: "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة".



وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب: "بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".



وأعلن القائد العسكري لهيئة تحرير الشام أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد "ستُضّم" الى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود اي فدرالية.



وقال: "الشعب الكردي هو مكون من مكونات الشعب السوري (..) والاشكالية هي مع قيادة سوريا الديمقراطية. ونحن نقول كلاما مختصرا: سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات"، مضيفا: "المنطقة التي تسيطر عليها "قسد" الآن، ستُضم إن شاء الله الى الادارة الجديدة للبلاد"، التي تقودها هيئة تحرير الشام بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.



من جهة أخرى، طالب أبو قصرة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الغارات والتوغل الاسرائيلي في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تكون منطلقا لأي "عداء" تجاه أي من الدول.



وقال: "نرى أن القصف الاسرائيلي على المواقع العسكرية والتوغل الذي حصل في الجنوب السوري هو جائر.. وهذا كله تراب سوري".



وطالب "المجتمع الدولي بإيجاد حل لهذا الأمر"، قائلا: "نوصل رسالة للجميع، وهي أن سوريا لن تكون منطلقا لأي عداء.. ومشاكل دولية أو اقليمية".