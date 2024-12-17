الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون أول المبادرين لحل جناحنا العسكري... ومناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة
أخبار دولية
2024-12-17 | 14:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون أول المبادرين لحل جناحنا العسكري... ومناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة
أكد القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أن بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل "الخطوة المقبلة" بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال أبو قصرة في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مدينة اللاذقية الساحلية: "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة".
وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب: "بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".
وأعلن القائد العسكري لهيئة تحرير الشام أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد "ستُضّم" الى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود اي فدرالية.
وقال: "الشعب الكردي هو مكون من مكونات الشعب السوري (..) والاشكالية هي مع قيادة سوريا الديمقراطية. ونحن نقول كلاما مختصرا: سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات"، مضيفا: "المنطقة التي تسيطر عليها "قسد" الآن، ستُضم إن شاء الله الى الادارة الجديدة للبلاد"، التي تقودها هيئة تحرير الشام بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.
من جهة أخرى، طالب أبو قصرة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الغارات والتوغل الاسرائيلي في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تكون منطلقا لأي "عداء" تجاه أي من الدول.
وقال: "نرى أن القصف الاسرائيلي على المواقع العسكرية والتوغل الذي حصل في الجنوب السوري هو جائر.. وهذا كله تراب سوري".
وطالب "المجتمع الدولي بإيجاد حل لهذا الأمر"، قائلا: "نوصل رسالة للجميع، وهي أن سوريا لن تكون منطلقا لأي عداء.. ومشاكل دولية أو اقليمية".
أخبار دولية
هيئة تحرير الشام
مرهف أبو قصرة
الأكراد
التالي
مصرف سوريا المركزي: سوريا ستعتمد سعر صرف موحدا رسميا عند 12500 ليرة مقابل الدولار
مقتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-06
عبد الرحمن للـLBCI: داعش هو عبارة عن استخدامات من الدول والاستخبارات الدولية والاقليمية وهناك بعض الجهات التي تريد خلق الفتنة بين هيئة تحرير الشام والأكراد من خلال ضخ أخبار كاذبة لكن قيادات الهيئة واضحة
آخر الأخبار
2024-12-06
عبد الرحمن للـLBCI: داعش هو عبارة عن استخدامات من الدول والاستخبارات الدولية والاقليمية وهناك بعض الجهات التي تريد خلق الفتنة بين هيئة تحرير الشام والأكراد من خلال ضخ أخبار كاذبة لكن قيادات الهيئة واضحة
0
أخبار دولية
15:17
القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون "أول المبادرين" لحل جناحنا العسكري والانضواء في الجيش
أخبار دولية
15:17
القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنكون "أول المبادرين" لحل جناحنا العسكري والانضواء في الجيش
0
أخبار دولية
06:55
فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام
أخبار دولية
06:55
فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام
0
آخر الأخبار
06:22
فون دير لايين: "لا يمكننا أن نسمح" بـ"عودة" تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا وعلى الاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام
آخر الأخبار
06:22
فون دير لايين: "لا يمكننا أن نسمح" بـ"عودة" تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا وعلى الاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:35
وزير الخارجية الإيراني لـ"النهار": الأسد لم يظهر مرونة وسنبدأ مباحثات مع السلطات الجديدة
صحف اليوم
01:35
وزير الخارجية الإيراني لـ"النهار": الأسد لم يظهر مرونة وسنبدأ مباحثات مع السلطات الجديدة
0
أخبار دولية
00:58
أوكرانيا: روسيا تكثف هجماتها في كورسك والجبهة الشرقية
أخبار دولية
00:58
أوكرانيا: روسيا تكثف هجماتها في كورسك والجبهة الشرقية
0
أخبار دولية
00:53
إرتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو إلى 14 مع إستمرار البحث تحت الأنقاض
أخبار دولية
00:53
إرتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو إلى 14 مع إستمرار البحث تحت الأنقاض
0
أخبار دولية
00:50
الكونغرس الأميركي يكشف عن تشريع مؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
أخبار دولية
00:50
الكونغرس الأميركي يكشف عن تشريع مؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:16
مخاوف من تطورات ملتهبة قد تقع في الشرق الأوسط والمستهدف طهران (الجمهورية)
صحف اليوم
01:16
مخاوف من تطورات ملتهبة قد تقع في الشرق الأوسط والمستهدف طهران (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
2024-12-08
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: مستعدون لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل ونحث جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان خلال سعيهم لإعادة بناء مجتمعهم
آخر الأخبار
2024-12-08
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: مستعدون لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل ونحث جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان خلال سعيهم لإعادة بناء مجتمعهم
0
آخر الأخبار
2024-12-14
البيان الختامي للجنة الإتصال العربية بشأن سوريا: نؤكد الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق واحترام خياراته
آخر الأخبار
2024-12-14
البيان الختامي للجنة الإتصال العربية بشأن سوريا: نؤكد الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق واحترام خياراته
0
خبر عاجل
2024-12-09
شهود لرويترز: سماع دوي إنفجارين على الأقل في العاصمة السورية دمشق
خبر عاجل
2024-12-09
شهود لرويترز: سماع دوي إنفجارين على الأقل في العاصمة السورية دمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:02
مباحثات جادة وإيجابية شهدتها العاصمة القطرية الدوحة في ما خصّ ملف الاسرى
أخبار دولية
16:02
مباحثات جادة وإيجابية شهدتها العاصمة القطرية الدوحة في ما خصّ ملف الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:57
دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي
0
رياضة
13:35
ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي
رياضة
13:35
ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة
0
أمن وقضاء
13:28
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
أمن وقضاء
13:28
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
2
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
3
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
4
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
5
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
6
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
7
خبر عاجل
09:36
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في بلدة مجدل زون - قضاء صور وهناك إصابات
خبر عاجل
09:36
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في بلدة مجدل زون - قضاء صور وهناك إصابات
8
أخبار دولية
16:06
المسعفون الأتراك أنهوا عمليات البحث في سجن صيدنايا
أخبار دولية
16:06
المسعفون الأتراك أنهوا عمليات البحث في سجن صيدنايا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More