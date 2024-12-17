قائد قوات سوريا الديموقراطية يقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني في شمال سوريا

أعرب قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي عن استعداد قواته تقديم مقترح إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في مدينة كوباني الحدودية مع تركيا.



وقال عبدي في منشور على موقع إكس: "تأكيداً على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء سوريا كافة، نعلن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني"، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى "معالجة المخاوف الأمنية التركية".