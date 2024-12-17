مصدر مطلع لرويترز: مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية سيلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة الأربعاء

اعلن مصدر مطلع لرويترز ان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز سيلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة غدا الأربعاء في محاولة لحل النقاط العالقة بين إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال المصدر أن المسؤولين سيناقشان سبل إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.



وأحجمت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق على الاجتماع.