بوينغ تستأنف إنتاج الطائرات العريضة البدن 767 و777 بعد إضراب

أعلنت شركة بوينغ أنها استأنفت إنتاج جميع برامج الطائرات التي توقفت بسبب إضراب عمالي في مواقعها في شمال غرب الولايات المتحدة.



وأكدت شركة صناعة الطائرات الأسبوع الماضي أنها استأنفت إنتاج طائرتها الأكثر مبيعًا 737 ماكس في أوائل كانون الأول، بعد نحو شهر من انتهاء إضراب دام سبعة أسابيع شارك فيه 33 ألف عامل. وقالت إنها استأنفت الآن برامج الطائرات ذات البدن العريض في إيفريت في ولاية واشنطن التي تأثرت بالإضراب.



وأشارت ستيفاني بوب الرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء إلى أن الشركة استأنفت الآن الإنتاج عبر برامج طائرات 737 و767 و777/777إكس.



وقالت: "أخذنا الوقت الكافي لضمان حصول جميع زملائنا في فريق التصنيع على التدريب والتصديقات، مع وضع المخزون عند المستويات المثلى للإنتاج السلس".