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الكونغرس الأميركي يكشف عن تشريع مؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
أخبار دولية
2024-12-18 | 00:50
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الكونغرس الأميركي يكشف عن تشريع مؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عن تشريع مؤقت للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 آذار، وهو ما من شأنه أن يجنب الحكومة إغلاقًا جزئيًا يبدأ يوم السبت في حال عدم إقرار التشريع.
ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي، ما يتيح تمويل برامج للجيش ومراقبي الحركة الجوية والهيئات التنظيمية الاتحادية.
كما يتضمن تمويلًا طوارئًا جديدًا حجمه 100.4 مليار دولار لمساعدة ولايات منها نورث كارولاينا وفلوريدا على التعافي من أعاصير مدمرة، فضلًا عن حرائق الغابات وغيرها من الكوارث في الآونة الأخيرة.
وأفاد معاونو القيادة الجمهورية في مجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارىء الاتحادية و21 مليارًا للمساعدات للمزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.
وإذا لم يتمكن المشرعون في إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءًا من يوم السبت.
ويقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة واضطر مرارًا على مدار العام الماضي إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لإقرار تشريعات رئيسية.
وأشار محافظون في الحزب أمس الثلاثاء إلى أنهم غير راضين عن مشروع القانون، ما يعني أن جونسون سيحتاج مرة أخرى إلى دعم الديمقراطيين.
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