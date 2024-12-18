إرتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو إلى 14 مع إستمرار البحث تحت الأنقاض

يواصل رجال الإنقاذ في فانواتو اليوم الأربعاء البحث عن أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بعد زلزال قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهادي أمس الثلاثاء، ما أودى بحياة 14 شخصًا وألحق أضرارًا بمبان تجارية وسفارات ومستشفى.



وقال مسؤول في الصليب الأحمر على موقع إكس، نقلًا عن حكومة فانواتو، إن ما لا يقل عن 200 شخص يتلقون العلاج من الإصابات في المستشفى الرئيسي في العاصمة ومراكز طبية أخرى مع تأكيد وفاة 14 شخصًا.



وقالت شرطة فانواتو في بيان إن هناك وفيات وإصابات عديدة، دون إعطاء رقم.