أوكرانيا: روسيا تكثف هجماتها في كورسك والجبهة الشرقية

أعلن القائد الأعلى للجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي أن موسكو كثفت هجماتها على القوات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بجيب في منطقة كورسك الروسية وزادت الضغط في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.



ومع اقتراب الحرب من عامها الثالث، أصبحت القوات الأوكرانية منهكة وتعاني نقصًا عدديًا على امتداد خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1170 كيلومترًا.



وقال سيرسكي لمسؤولين حكوميين وإقليميين في خطاب عبر الإنترنت أمس الثلاثاء: "لليوم الثالث، يشن العدو هجمات مكثفة في منطقة كورسك". وأضاف أن روسيا تستخدم "بنشاط" قوات كوريا الشمالية التي تكبدت خسائر كبيرة.



وأشار مسؤول عسكري أميركي إلى أن القوات الكورية الشمالية فقدت عدة مئات من القوات في منطقة كورسك من مختلف الرتب.



وقال الجيش الأوكراني في تقرير في وقت متأخر من مساء أمس إن قواته صدت 42 هجومًا روسيًا في كورسك. وذكر تقرير سابق أن عدد الاشتباكات القتالية ارتفع إلى 68 على مدار 24 ساعة، ارتفاعًا من حصيلة يومية قاربت 40 في الأسبوع الماضي.