إقلاع أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد من مطار دمشق إلى حلب

أقلعت أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول الأربعاء من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا حيث بدأ هجوم فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة حاليًا في البلاد.وكان في الطائرة 32 شخصًا، من بينهم صحافيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس. وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة يوم 8 كانون الأول.