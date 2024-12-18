وزارة الخارجية: روسيا ستحيل قضية مقتل الجنرال كيريلوف إلى مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن موسكو ستحيل قضية اغتيال الجنرال الروسي الكبير إيغور كيريلوف، الذي تتهم أوكرانيا بالمسؤولية عنه، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 ديسمبر كانون الأول.



وذكرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة أن جميع المتورطين في عملية القتل سيجري ضبطهم ومعاقبتهم.



وقُتل اللفتنانت جنرال كيريلوف قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية في موسكو أمس الثلاثاء.



