الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مواطنين إسرائيليين عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس.



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه بعد أن زعم الجيش سابقًا بأن نشطاء حركة "استيقظي يا شمال" لم يقيموا خيامًا داخل الأراضي اللبنانية، كشف تحقيق في الحادثة أن المواطنين بالفعل تجاوزوا الخط الأزرق بعدة أمتار في منطقة مارون الراس. وبعد أن تم رصدهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تم إبعادهم من الموقع.



وفي تعليق على الحادثة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هذه حادثة خطيرة تخضع للتحقيق. أي محاولة للاقتراب أو عبور الحدود إلى الأراضي اللبنانية دون تنسيق تشكل خطرًا على الحياة وتضر بقدرة الجيش على العمل في المنطقة وتنفيذ المهمة".



وأشار إلى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ عدة إجراءات لإغلاق المعابر في السياج، بالإضافة إلى تشديد التعليمات المتعلقة بالوصول إلى منطقة الحدود أمام القوات".