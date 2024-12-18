الخارجية الروسية: أوكرانيا أسقطت مرارا الفسفور الأبيض من طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن أوكرانيا أسقطت مرارا ذخائر الفسفور الأبيض من طائرات مسيرة في أيلول.



وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا أن أجهزة إنفاذ القانون لديها أدلة على استخدام أوكرانيا لمثل هذه الذخائر لكنها لم تقدم تفاصيل عن تلك الأدلة.



ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا التي اتهمت روسيا من قبل باستخدام الفسفور في هجماتها عليها.