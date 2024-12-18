الكرملين يتهم أوكرانيا بـ"الإرهاب" بعد اغتيال جنرال روسي

اتهم الكرملين الأربعاء أوكرانيا بارتكاب "هجوم إرهابي" بعد اغتيال جنرال روسي ومساعده في موسكو، في أول تعليق له على الانفجار.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم الذي تبنته كييف: "بات واضحًا الآن من أمر بهذا الهجوم الإرهابي. يظهر ذلك مجددًا أن نظام كييف لا يتردد في استخدام الأساليب الإرهابية".