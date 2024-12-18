رئيسة المفوضية الأوروبية: لإعادة النظر في بعض العقوبات على سوريا

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أن سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد، وأن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة وستلعب أوروبا دورا في ذلك، بحسب"روسيا اليوم".



وقالت : "رأينا خطوات مشجعة من النظام الجديد في سوريا لكن هناك أسئلة لا تزال دون إجابات"، مؤكدة "أننا سنكثف اتصالاتنا المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا".



وأوضحت أن "من مصلحتنا حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا"، معتبرة أنه "يجب أن نعيد النظر في عقوباتنا على بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا".



ورأت أن "سقوط نظام بشار الأسد كان تحريرا للسوريين وأعطى آمالا للكثيرين وعودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية دون إكراه"، مضيفة: "نحن مستعدون للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا في شكل خطوات متدرجة".