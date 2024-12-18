بيدرسن يدعو إلى إنتخابات "حرة وعادلة" في سوريا بعد نهاية المرحلة الإنتقالية

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من دمشق الأربعاء إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر، آملًا في الوقت نفسه "بحل سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية.وقال بيدرسن في حديث لصحافيين في دمشق: "نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي ستتبنى دستورًا جديدًا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وإننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية"، معتبرًا في الوقت نفسه أن "هناك حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية لسوريا، تمهيدًا للتعافي الاقتصادي، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات".