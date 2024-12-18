الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...

قال الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI إن الدروز في سوريا هم جزء من الشعب السوري العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة والتفكير فيها مزعج.



وطالب المجتمع الدولي مراقبة الوضع في سوريا.

(المقابلة الكاملة في الفيديو اعلاه)