وزير الخارجية الاردني التقى رئيس مجلس النواب العراقي... وهذا ما تم التأكيد عليه

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وأكد الصفدي والمشهداني في خلال لقاء بينهما، على استمرار العمل على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وزيادة التعاون في مختلف المجالات خدمة لمصالح الشعبين.



كما بحثا الصفدي الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدا دعم الشعب السوري في إعادة بناء سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون وتلبي حقوقهم وطموحاتهم، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها.