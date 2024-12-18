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أنقرة تشيد بإرسال دبلوماسيين فرنسيين إلى دمشق

أخبار دولية
2024-12-18 | 07:47
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أنقرة تشيد بإرسال دبلوماسيين فرنسيين إلى دمشق
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أنقرة تشيد بإرسال دبلوماسيين فرنسيين إلى دمشق


أشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الداعم للسلطة الجديدة في دمشق، الأربعاء بإرسال بعثة دبلوماسية فرنسية إلى العاصمة السورية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما أعلنت أنقرة.
     
وكتبت الرئاسة التركية في منشور على منصة اكس "خلال الاتصال قال الرئيس إردوغان (...) إنه مرتاح لقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في سوريا".
     
وأوفدت فرنسا الثلاثاء إلى العاصمة السورية فريقا مؤلفا من أربعة دبلوماسيين أجروا محادثات مع ممثل عينته السلطات الانتقالية.
     
وكانت مهمة الدبلوماسيين تقوم أيضا على تفقد السفارة في فرنسا المغلقة منذ 2012، "للعمل على إعادة فتحها بالنظر إلى الظروف السياسية والأمنية".
 
 

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