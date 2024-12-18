زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا تتوقع انتخابات رئاسية مبكرة

أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أنها تستعد لانتخابات رئاسية مبكرة وأن ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون انتهت تقريبا.



وقالت لوبان في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية: "أستعد لانتخابات رئاسية مبكرة، على سبيل الاحتياط، نظرا لضعف إيمانويل ماكرون، وما تبقى له من أدوات مؤسسية قليلة".



وقالت إن "ماكرون انتهى أو تقريبا انتهلا"، مضيفة أن شعبية الرئيس تضاءلت على الصعيدين المحلي والدولي. وأضافت "لقد أثار غضب الجميع. ولم يعد له أي نفوذ في الاتحاد الأوروبي".