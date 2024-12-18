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السوداني بحث مع بن سلمان أهمية التنسيق المشترك بشأن تداعيات الاحداث في سوريا

أخبار دولية
2024-12-18 | 09:22
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السوداني بحث مع بن سلمان أهمية التنسيق المشترك بشأن تداعيات الاحداث في سوريا
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السوداني بحث مع بن سلمان أهمية التنسيق المشترك بشأن تداعيات الاحداث في سوريا

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مدينة العلا، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وجرى في خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الاحداث في سوريا، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكد السوداني حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرّة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد.

وبيّن السوداني استعداد العراق للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، من أجل إرساء الأمن والاستقرار، وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع المأساوية في غزّة، واستمرار الكيان المحتل في عدوانه ضد الفلسطينيين، وأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للحرب، ومضاعفة الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي في غزّة، وكذلك التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وبذل الجهود من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

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