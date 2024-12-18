هولندا: طائرات هولندية وفنلندية وسويدية اعترضت طائرة روسية فوق بحر البلطيق

أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة إكس أن هولندا، بالتنسيق مع فنلندا والسويد، اعترضت أمس طائرة روسية تحمل صواريخ فرط صوتية فوق بحر البلطيق.



ولم يذكر الوزير أي تفاصيل حول الواقعة أو عن مهمة الطائرة الروسية.



وتقوم طائرات هولندية من طراز (إف-35) بدوريات على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي منذ كانون الأول.