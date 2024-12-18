مسؤول روسي: موسكو يمكن أن تعمل "بالتأكيد" مع ترامب بعد تنصيبه

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو يمكن أن تعمل "بالتأكيد" مع دونالد ترامب بعد تنصيبه رسميا لرئاسة الولايات المتحدة الشهر المقبل.



وجدد ريابكوف اتهامات روسيا للغرب بأن الإجراءات "المتهورة" التي اتخذها زادت من خطر اندلاع حرب نووية، قائلا إن روسيا تريد تقليل احتمالات اندلاع هذه الحرب.