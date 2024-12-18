وزيرة الخارجية الألمانية: احتلال هضبة الجولان انتهاك للقانون الدولي

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال كلمة أمام البرلمان اليوم، أن احتلال هضبة الجولان ينتهك القانون الدولي.



وجاءت كلمة بيربوك بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة عدد سكان إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين.



وقالت بيربوك إنها ستوضح لتركيا خلال زيارة مقررة يوم الجمعة أنه يجب حماية حقوق الأكراد في شمال سوريا.