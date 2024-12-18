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ترامب يشيد بفكرة جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين
أخبار دولية
2024-12-18 | 11:02
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ترامب يشيد بفكرة جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين
اقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، مشيرا الى أن هذا الاحتمال "فكرة ممتازة" بينما تشهد الدولة المجاورة أزمة سياسية حادة.
وقال الرئيس الأميركي المنتخب على منصته "تروث سوشال" إن الكنديين "سيدفعون مبالغ مالية أقل للضرائب والحماية العسكرية. أعتقد أنها فكرة ممتازة. الولاية (الأميركية) الـ51!!!".
وأضاف: "يريد العديد من الكنديين أن تصبح كندا الولاية الـ51". وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ليدجر الأسبوع الماضي أن 13% من الكنديين يرغبون في أن تصبح بلادهم إحدى الولايات الأميركية.
وأدلى ترامب بأول ملاحظة حول "الولاية الـ51" خلال حفل عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نهاية تشرين الثاني.
وخلال اللقاء قال ترامب مازحا إنه إذا لم تتمكن كندا من التعامل مع رسوم جمركية بنسبة 25%، يمكنها أن تصبح الولاية الأميركية الـ51 بحسب قناة فوكس نيوز.
ومذاك وصف مرارا رئيس الحكومة الكندية في رسائل بأنه حاكم، وهي رتبة صفة رئيس السلطة التنفيذية في ولاية أميركية.
وهي رسائل تلقتها الطبقة السياسية في كندا باستياء ورأت فيها إذلالا أو حتى تهديدا أميركيا.
وهذا يقلق الكنديين أكثر خصوصا أن البلاد تمر بأزمة سياسية بعد الاستقالة المفاجئة لنائبة ترودو الاثنين بسبب خلافات مع رئيس الحكومة حول كيفية التعامل مع الحرب الاقتصادية التي تلوح في الأفق مع الحليف الأميركي القوي.
وأحدثت نية ترامب زيادة الرسوم الجمركية إلى 25% مع المكسيك وكندا، صدمة في كندا التي ترسل إلى جارتها وشريكتها الأولى 75% من صادراتها.
ولناحية الوظائف يعتمد نحو مليوني شخص في كندا على الصادرات من بين 41 مليون نسمة.
أخبار دولية
ترامب
كندا
الولاية الأميركية
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