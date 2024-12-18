فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا في كانون الثاني

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.



وأعلن الوزير في كلمة أمام البرلمان، أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في كانون الثاني.