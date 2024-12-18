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فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا في كانون الثاني
أخبار دولية
2024-12-18 | 11:30
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فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا في كانون الثاني
شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.
وأعلن الوزير في كلمة أمام البرلمان، أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في كانون الثاني.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي الى أن فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مؤكدا أنه يجب أن يكون الأكراد جزءا من أي عملية انتقال سياسي.
وقال بارو: "نحن مقتنعون بإمكانية التوصل لتفاهم يراعي مصالح الجميع. نحن نعمل على ذلك"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأشار الى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح هذه النقطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تحدثا في وقت سابق اليوم.
أخبار دولية
جان نويل بارو
فرنسا
سوريا
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