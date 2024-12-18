الأمين العام لحلف الأطلسي: قيادتنا في ألمانيا لدعم أوكرانيا بدأت العمل

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته للصحفيين أن قيادة التحالف العسكري في مدينة فيسبادن الألمانية، والتي أُنشئت بهدف دعم أوكرانيا وتوفير تدريب لقواتها، بدأت العمل.



وقال: "القيادة التابعة لحلف شمال الأطلسي في فيسبادن للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا تعمل الآن".