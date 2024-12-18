الولايات المتحدة تعلن عن أول إصابة بشرية شديدة بإنفلونزا الطيور

أعلنت مراكز منع انتشار الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأربعاء أنه تم نقل مريض إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة شديدة بإنفلونزا الطيور في لويزيانا، في أول حالة من نوعها في الولايات المتحدة.



وسُجّلت 61 حالة إصابة بالتفشي الحالي للمرض في الولايات المتحدة، لكن جميع الإصابات الأخرى كانت خفيفة. وتعامل المريض مع طيور مصابة وميتة في الفناء الخلفي لمنزله.