مسؤول في الأمم المتحدة يدعو إلى زيادة الدعم الدولي لسوريا على نطاق واسع

شدّد مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر على ضرورة زيادة الدعم المخصص لسوريا "على نطاق واسع"، داعيا المجتمع الدولي الى الاستجابة لـ"لحظة الأمل" التي يعيشها السوريون، بعد إطاحة بشار الأسد.



وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارته سوريا، قال فليتشر: "أريد زيادة الدعم الدولي على نطاق واسع، لكن ذلك يعتمد الآن على الجهات المانحة"، مضيفا أن ثمة "فرصة الآن" ويتعين أن "نقف الى جانب الشعب السوري ونستجيب لهذه اللحظة المفعمة بالأمل. وأخشى إن لم نفعل ذلك بسرعة أن تُغلق هذه النافذة".