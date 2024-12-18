اعتقال صيني بقاعدة بحرية ألمانية والادعاء ينظر في اتهامه بالتجسس

أعلنت الشرطة أن رجلا صينيا أُلقي القبض عليه على أراضي قاعدة بحرية ألمانية، وقالت إذاعة غرب ألمانيا (دبليو.دي.آر) إن ممثلي الادعاء يدرسون توجيه اتهامات إليه بالتجسس.



وذكرت الإذاعة أن الرجل عُثر عليه وهو يحمل كاميرا في القاعدة البحرية في (كيل) في التاسع من كانون الأول، وأن الادعاء العام ينظر في توجيه اتهامات له بالتقاط صور تهدد الأمن لمنشآت عسكرية.



وقالت كارولا جيشكه، المتحدثة باسم إدارة التحقيقات الجنائية في شليسفيج هولشتاين: "لدينا تحقيق مفتوح بشأن رجل صيني تم العثور عليه على أراضي الميناء البحري".



وتأتي التحقيقات في ظل التركيز المتزايد على التهديد الأمني الذي تشكله الصين التي تتزايد المنافسة القوية من صناعتها المزدهرة للسيارات للركيزة الاقتصادية لألمانيا والتي تواصل التعاون مع روسيا حتى في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى عزل موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.



وحذرت أجهزة الأمن الألمانية مرات كثيرة من التهديد المتزايد من أجهزة الاستخبارات الصينية.



وفي عام 2023، ألغت مدينة كيل خططا لإقامة شراكة توأمة مع ميناء تشينغداو العسكري الصيني بعد أن حذر باحثون من أنها قد تصبح غطاء للتجسس.