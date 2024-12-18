البنك الدولي يوافق على منح أوكرانيا ملياري دولار

أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار في إطار برنامج سياسة التنمية في أوكرانيا.



ويشمل التمويل أول منحة من صندوق قروض أميركي جديد بقيمة 20 مليار دولار مدعوما بعائدات أصول روسية سيادية مجمدة.



وأوضح البنك الدولي في بيان، أن الحزمة الجديدة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لأوكرانيا تشمل أيضا تمويلا من البنك بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.